Estímulo fiscal pode ser útil aos EUA, diz minuta do Fed As principais autoridades monetárias do Federal Reserve (Fed) acreditam que uma nova dose de estímulo fiscal pode ser útil para a vacilante economia dos Estados Unidos, apesar da avaliação do presidente da instituição, Alan Greenspan, de que a economia pode se recuperar sem o plano de corte de impostos que o presidente George W. Bush propõe, diz a minuta da reunião do Fed de 10 dezembro. O documento afirma que os membros do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) concordaram que um estímulo fiscal seria benéfico para a economia no curto prazo. A reunião ocorreu três semanas antes de Bush divulgar seu plano fiscal de US$ 674 bilhões e seis semanas antes de Greenspan ter dado aos senadores democratas um briefing que os deixou com a idéia de que ele acha esse estímulo desnecessário. De acordo com a minuta da reunião, os membros do Fomc argumentaram que um estímulo federal ajudaria a equilibrar os efeitos econômicos dos cortes de gastos que estão sendo aplicados pelos estados. As autoridades monetárias tinham apenas uma restrição. "Um número de membros expressou a esperança que a nova legislação fiscal não coloque em risco a perspectiva para disciplina federal orçamentária no longo prazo, considerando o desejo de apoiar a poupança nacional e a acumulação de capital", diz o documento. A minuta da reunião do Fed também diz que as autoridades monetárias tinham, na ocasião, pouca expectativa de que o crescimento econômico dos EUA fosse acelerar de forma significativa no curto prazo. Os membros do Fomc concordaram que o estímulo de corte no juro dado pelo Banco Central norte-americano ao longo dos últimos dois anos incitaria uma aceleração gradual no crescimento "nos próximos trimestres". Mas mesmo assim, o crescimento econômico continuaria abaixo do potencial por um período incerto. "Os membros acreditam que a economia continuaria a operar com significativa margem de folga nos mercados de mão-de-obra e produtos", diz a minuta. "Contudo, num ambiente caracterizado pela atla competitivdade dos mercados e a ausência de poder de preços, as empresas persistiriam em seus esforços para manter ou reduzir custos, com implicações favoráveis para a produtividade", afirma o documento. A inflação, como resultado, "permaneceria contida e alguma desinflação extra pode bem ocorrer", continua o relatório. As autoridades monetárias disseram que as condições nos mercados financeiros melhoraram a um ponto que eles se sentem melhores sobre sua decisão de novembro, quando foi realizado o último corte no juro. Na reunião de dois dias encerrada ontem, o Fomc novamente não deu indicação de que esteja considerando um novo corte no juro, dizendo que tanto a inflação e o crescimento econômico são favoráveis. Mas essa avaliação não exclui uma mudança nas taxas de juro no curto prazo se isso se for necessário. Eles disseram que "continuariam a avaliar os desenvolvimentos econômicos e financeiros emergentes, conservando a flexibilidade para ajustar a política monetária quando as condições emergentes permitirem".