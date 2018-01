Estivadores estão em greve no Porto de Santos O Porto de Santos, o maior da América Latina, amanheceu parado. Cerca de seis mil estivadores, 3.500 da ativa e mais a força supletiva, cruzaram os braços para forçar os empresários a pagarem os reajustes dos dissídios de 1998 e 1999 de, respectivamente, 4,5% e 3% concedidos à categoria pelo TRT. De acordo com Rodney Oliveira da Silva, diretor do sindicato dos estivadores, o movimento atingiu 100% de paralização. Só estão funcionando os terminais da Cosipa e da Ultrafertil, porque têm regime jurídico diferente. A paralização é de 24 horas.