Estoque alto desencadeia onda de liquidações Uma onda de liquidações e promoções tomou conta da economia nesta virada de semestre. Não faltam ofertas de facilidades de pagamento e descontos para o consumidor levar para casa desde roupas de frio abaixo do preço em pleno inverno até carro zero fora da tabela. Mesmo no mercado imobiliário, as condições são cada vez mais favoráveis ao comprador. Com estoques bem acima dos níveis desejados, as empresas decidiram fazer promoções para ampliar vendas e, com isso, reduzir despesas financeiras com produtos estocados. Leia mais no Estadão