Estoque das empresas cai 0,4% em setembro nos EUA Os estoques das empresas norte-americanas encolheram 0,4% em setembro em relação a agosto, para um volume sazonalmente ajustado de US$ 1,303 trilhão, segundo dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Analistas esperavam uma contração mais acentuada, de 0,8%. Em agosto, os estoques das empresas diminuíram 1,6%, dado revisado de um declínio de 1,5% divulgado originalmente. Na comparação entre setembro deste ano e igual período do ano passado, os estoques das empresas recuaram 13,4%.