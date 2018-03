Estoque das empresas sobe 0,2% em outubro nos EUA

Em setembro, os estoques recuaram 0,5% (dado revisado em relação à baixa de 0,4% anunciada originalmente). As vendas das empresas aumentaram 1,1% em outubro em relação ao mês anterior, para US$ 1 trilhão. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas foram 8,2% menores e os estoques recuaram 12,6%.

De acordo com o Departamento de Comércio, a relação entre estoques e vendas em outubro recuou para 1,30, de 1,31 em setembro e de 1,37 em outubro de 2008. Essa medida indica o tempo que uma empresa média levaria, em meses, para vender seus estoques atuais.

Já os estoques de empresas do setor automobilístico subiram 0,6% em outubro, ante um ganho de 4,1% em setembro. A relação entre estoques e vendas do setor caiu para 1,93 em outubro, de 2,05 em setembro. As informações são da Dow Jones.