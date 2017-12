Estoque das operações de crédito cresce 1,1% em novembro O estoque das operações de crédito teve um crescimento de 1,1% em novembro, segundo informação divulgada hoje pelo Banco Central (BC). Com a alta, o valor total dos empréstimos bancários passou dos R$ 474,721 bilhões de outubro para R$ 479,735 bilhões. O total das operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) ficou estável em 26,1%. Os empréstimos às pessoas físicas teve no mesmo mês de novembro um crescimento de 3,7% e as operações com recursos direcionados ao setor rural aumentaram 3,2% no mesmo período. Folha de pagamento Os empréstimos bancários com desconto em folha de salários fecharam o mês de novembro em R$ 11,725 bilhões. "Desde janeiro, o chamado empréstimo em consignação apresenta um crescimento de 89%", disse hoje o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes. Em outubro, o total de recursos aplicados nesta modalidade de crédito por um universo de 15 bancos que respondem por 74% do crédito pessoal estava em R$ 10,945 bilhões. O estoque das operações com desconto em folha no primeiro mês do ano correspondia a R$ 6,319 bilhões. Os juros dos empréstimos em consignação caíram em novembro com relação a outubro de 39,3% para 38,87% ao ano. As taxas do crédito pessoal, em contrapartida, ficaram estáveis em 73,8% ao ano. Em janeiro, os juros do empréstimo com desconto em folha era de 42,5% ao ano e os do crédito pessoal estavam em 79,1% ao ano.