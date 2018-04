Estoque de crédito cresce 19,7% em 12 meses, indica BC

As operações de crédito do sistema financeiro apresentaram expansão de 19,7% entre junho de 2008 e junho de 2009. Na comparação com maio deste ano, o volume cresceu 1,3%. Segundo dados divulgados há pouco pelo Banco Central, o estoque de todos os empréstimos somava R$ 1,278 trilhão no fim do mês passado.

"O processo de recuperação do mercado de crédito prosseguiu em junho, refletindo, principalmente, expansões nas operações realizadas pelo BNDES e nas principais modalidades destinadas a pessoas físicas", afirma o documento divulgado há pouco. Com a expansão observada no mês passado, a participação do crédito no PIB atingiu 43,7%, ante 43,2% em maio deste ano, e 36,3% em junho de 2008.