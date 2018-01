Estoque de crédito cresce em dezembro, mas recua 0,6% no ano

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,7% em dezembro ante novembro, para R$ 3,086 trilhões, informou nesta terça-feira o Banco Central. Em 2017, houve baixa de 0,6%. A projeção do BC era de que o estoque de crédito recuasse 1,0% no ano passado. Em 2016, o tombo foi de 3,5%.

Em dezembro, houve alta de 0,5% no estoque para pessoas físicas e avanço de 0,9% para pessoas jurídicas. De acordo com o BC, o estoque de crédito livre subiu 1,9% em dezembro e avançou 1,7% no acumulado de 2017. A estimativa do BC era de alta de 0,5% no ano passado.

No caso do direcionado, o estoque cedeu 0,5% em dezembro e caiu 3,0% em 2017. A projeção do BC era justamente de queda de 3,0% no ano passado. No crédito livre, houve alta de 0,3% no saldo para pessoas físicas no mês passado. Para as empresas, o estoque subiu 3,7% no período.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 46,9% em novembro para 47,1% em dezembro.

Recuperação. O crédito deve seguir nos próximos meses trajetória de recuperação, especialmente para pessoas físicas, estimulado pela melhora do mercado de trabalho, os juros baixos e a recuperação da economia, avalia o economista-chefe do Goldman Sachs, Alberto Ramos. No caso das empresas, os bancos permanecem exigentes e a retomada pode ser mais lenta.

+ Com nova medida, juro do rotativo recua em 2017, para 334,6% ao ano

A recuperação do crédito no Brasil tem sido puxada pelos bancos privados e pelos empréstimos a pessoas físicas, afirma o economista, destacando que o motor da retomada da atividade tem sido o consumo das famílias. "Os empréstimos dos bancos públicos permanecem fracos", disse ele. Ramos observa que os juros tiveram nova queda em dezembro, assim como os spreads (a diferença entre a taxa em que o banco capta recursos e a que ele repassa ao tomador).

O economista nota que a taxa de inadimplência no crédito livre caiu em dezembro, para 4,9%, uma redução de 100 pontos-base na comparação com o pico de alta, atingido em maio de 2017. A taxa de calotes também recuou para a pessoa jurídica e marcou em dezembro o menor nível em dois anos. Mesmo assim, enquanto o crédito para pessoa física cresceu no mês passado (+2,5%, na comparação com dezembro de 2016), o de empresas caiu (-9,6%), observa o economista.

Com o início da recuperação gradual do mercado de empréstimos, Ramos nota que a relação entre o crédito e o Produto Interno Bruto (PIB) fechou o ano em 47,1%, acima dos 46,9% de novembro e o primeiro aumento em dois anos. Contudo, o porcentual ainda está abaixo do nível de 49,6% em dezembro de 2016 e do pico atingido em dezembro de 2015.

Inadimplência. A taxa de inadimplência no crédito livre passou de 5,3% em novembro para 4,9% em dezembro, informou há pouco o Banco Central. Em dezembro de 2016, a taxa estava em 5,7%. Para pessoa física, a taxa de inadimplência foi de 5,4% em novembro para 5,2% em dezembro. Para as empresas, a taxa passou de 5,1% para 4,5%.

A inadimplência do crédito direcionado passou de 1,8% em novembro para 1,5% em dezembro. Já o dado que considera o crédito livre mais direcionado mostra que a taxa de inadimplência foi de 3,6% para 3,2%. No cheque especial, o volume de calotes passou de 14,2% em novembro para 16,3% em dezembro.

No caso de aquisição de veículos por pessoas físicas, o volume de calotes seguiu em 3,8%. No cartão de crédito, passou de 6,5% para 6,2% no período. O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou em 41% em novembro, o mesmo porcentual registrado em outubro, informou hoje o Banco Central. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento manteve-se em 23% no período.

O cálculo do BC leva em conta o total das dívidas dividido pela renda no período de 12 meses. Além disso, incorpora os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (Pnad) contínua e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), ambas do IBGE.

Segundo o BC, o comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) ficou estável em 20% de outubro para novembro. Descontados os empréstimos imobiliários, o comprometimento da renda foi de 17,6% para 17,5% no período.