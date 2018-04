Estoque nos EUA cresce e petróleo recua O contrato de petróleo para entrega em março caiu 4,29% no mercado de NY ontem, para US$ 35,94 o barril, em reação ao sétimo aumento semanal consecutivo nos estoques americanos da commodity. As reservas comerciais de petróleo dos EUA estão perto do maior nível desde julho de 93, quando superaram 355 milhões de barris, segundo dados do governo.