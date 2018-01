Estoque total de crédito cai 0,5% em outubro, diz BC

BRASÍLIA - O estoque de operações de crédito do sistema financeiro caiu 0,5% em outubro na comparação com setembro, atingindo R$ 3,095 trilhões, informou nesta quinta-feira, 24, o Banco Central. Em outubro de 2015, o estoque de operações de financiamento estava em R$ 3,157 trilhões. Em 12 meses, houve baixa de 2% e, no acumulado deste ano, queda de 3,9%.

Houve redução de 0,8% para pessoas jurídicas e contração de 0,2% para o consumidor em outubro em relação a setembro. Em 12 meses, a contração é de 6,7% para as empresas e alta de 3,3% para a pessoa física. No acumulado do ano, há baixa de 8,9% para as companhias e alta de 1,8% para as famílias.

De acordo com a autoridade monetária, o estoque de crédito livre caiu 0,2% no mês e cedeu 5,7% no acumulado do ano até outubro. Em 12 meses, recuou 3,7%. Já no caso do direcionado, caiu 0,7% em outubro ante setembro, recuou 0,2% em 12 meses e teve baixa de 1,9% em 2016 até o mês passado.

No crédito livre, houve avanço no saldo de 0,2% para pessoas físicas no mês, baixa de 0,4% no ano e alta de 0,7% no acumulado de 12 meses. Para as empresas, no crédito livre, houve redução de 0,6% em outubro, queda de 10,9% no ano e baixa de 8% em 12 meses.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) recuou de 50,8% em setembro para 50,3% em outubro. Em outubro de 2015, estava em 53,8%.

A média diária de concessões de crédito livre subiu 4,7% em outubro ante setembro, para R$ 12,3 bilhões. No crédito direcionado, a média cedeu 9,7% na comparação mensal. Esse montante do crédito direcionado somou R$ 1,2 bilhão no mês passado. Em outubro de 2015, era de R$ 12,4 bilhões no caso de recursos livres e R$ 1,7 bilhão no de direcionado.

Segmentos. O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física recuou 1,0% de setembro para outubro. Com isso, o total de recursos para aquisição de automóveis por esse grupo de clientes ficou em R$ 143,946 bilhões no mês passado - em setembro, o volume foi de R$ 145,385 bilhões. No acumulado de 12 meses até o mês passado, a queda nesse tipo de crédito é de 12,7% e, no ano, de 10,7%.

Em habitação, as operações de crédito direcionado no segmento pessoa física recuaram 0,6% em outubro ante setembro, totalizando R$ 524,991 bilhões. Segundo o BC, R$ 65,742 bilhões se referem a empréstimos a taxas de mercado e R$ 459,249 bilhões a taxas reguladas.

O BC deixou de incorporar nestes dados as operações com crédito livre, por serem residuais. No acumulado de 12 meses, o crédito para habitação no segmento de pessoa física registra alta de 7%.

As operações a taxas de mercado apresentaram ligeira queda de 0,1% no mês, subiram 1,9% no ano e avançaram 2,1% no acumulado de 12 meses. Já os financiamentos a taxas reguladas caíram 0,7% ante o mês anterior, 5,6% em 2016 até setembro e 7,7% em 12 meses encerrados em setembro.

Nos três setores de atividade - agropecuária, indústria e serviços -, o crédito total caiu 0,8% na margem, para R$ 1,556 trilhão. A agropecuária cedeu 1,1%, a indústria também teve baixa de 1,1% e os serviços cederam 0,4%. No crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), a baixa foi de 2,0%.