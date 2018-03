Estoques de derivados de petróleo na China caem 4,5%

Os estoques de produtos derivados do petróleo ao final de novembro na China estavam em queda de 4,5% em comparação com os níveis registrados em igual período do ano passado, de acordo com dados da Associação de Petróleo e da Indústria Química do país.

Os estoques de gasolina eram 9,2% maiores, enquanto os de diesel estavam 11,9% abaixo dos níveis do final de novembro de 2008.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As vendas de produtos de petróleo cresceram 22,1% nessa base de comparação, 5,3 pontos porcentuais a mais do que a alta registrada em outubro ante outubro de 2008. As vendas de gasolina aumentaram 15,3% e as de diesel, 24,5% em novembro ante novembro do ano passado.

Importação

O Iraque irá mais que dobrar suas exportações de petróleo para a China em 2010, uma vez que a demanda no setor de energia segue crescendo em meio a recuperação da economia chinesa, informou o site britânico TimesOnline nesta quarta-feira, 23. Segundo o ministro do Petróleo do Iraque, Hussain al-Shahristani, os embarques de petróleo para a China irão subir de cerca de 144 mil barris ao dia para 300 mil barris ao dia em 2010. O ministro fez a declaração na terça-feira, 22, durante o encontro da Opep. As informações são da Dow Jones.