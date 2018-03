Estoques de minério importado na China recuam

O volume de minério de ferro importado nos principais portos da China era de 66,45 milhões de toneladas até o final da semana passada, 300 mil toneladas a menos na comparação com a semana anterior, de acordo com a consultoria Mysteel.

O minério importado da Austrália encerrou a semana com 21,51 milhões de toneladas, queda de 440 mil toneladas. Já o volume do produto brasileiro era de 19,05 milhões de toneladas, queda de 50 mil. O minério indiano ficou em 13,16 milhões de toneladas, 20 mil toneladas a menos do que na semana anterior.

Com o aperto da oferta, os preços do minério de ferro subiram 3,6% durante a semana, com os preços do minério importado avançando 5,7%, disse a Mysteel. Mas o aumento do preço foi na verdade menor do que o esperado, afirmou Luo Wei, analista da China International Capital.

"O mercado tem estado preocupado com os altos estoques, com a demanda por aço do setor imobiliário no ano que vem e com os preços do minério de ferro subindo mais lentamente do que o esperado", escreveu Luo em uma nota.

"Achamos que o setor está fundamentalmente andando em uma boa direção e o mercado tem sido muito pessimista". De acordo com traders, as usinas da China têm elevado os estoques de minério de ferro e de aço, apostando em uma esperada alta nos preços do mercado à vista no mês que vem.