Estoques de veículos ficaram abaixo da média em junho

Indagado sobre a falta de modelos nos últimos meses, o presidente da Anfavea disse, "mesmo com o aumento da produção, seria impossível ter todos os modelos e versões disponíveis para o consumidor em um período de forte antecipação de compras", já que o mercado aguardava que o IPI reduzido fosse valer até 30 de junho. O benefício, no entanto, foi prorrogado pelo governo.

Com relação às vendas de julho, Schneider disse esperar uma acomodação "talvez não tão contundente", uma vez que o desconto tributário continuará induzindo ao consumo. Junho registrou recorde histórico de vendas, com 300,2 mil veículos licenciados, alta de 21,5% ante maio e de 17,2% no confronto com junho de 2008. As vendas foram instigadas pelo IPI reduzido, pela retomada da oferta do crédito e também pela baixa dos juros.

2010

O presidente da Anfavea afirmou hoje que a indústria automobilística tem chance de ter um 2010 melhor do que 2009, para o qual a associação projeta vendas de 3 milhões de veículos, alta de 6,4% sobre 2008. As condições do mercado interno, com investimentos do governo em infraestrutura incentivando a economia, baixa dos juros e aumento da disponibilidade do crédito, devem favorecer o cenário. "Há uma série de investimentos programados em infraestrutura que não chegaram ainda ao seu auge: isso tudo gera emprego e aumento do consumo", afirmou o presidente, citando aportes do PAC, do programa habitacional Minha Casa, Minhas Vida, e da Copa do Mundo.

A recuperação do mercado externo também deve favorecer o interno, avalia Schneider. Ainda que o Brasil não venda diretamente para os Estados Unidos, deve se beneficiar pela remessa de produtos a países que fornecem aos EUA."2010 tem tudo para ser um belo ano", afirmou o dirigente.