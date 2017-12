Estoques ditam trajetória da produção industrial O coordenador de indústria do IBGE, Silvio Sales, disse que a queda de 0,5% na produção industrial em outubro ante setembro "não é um sinal de que tenha sido alterada a trajetória de recuperação do setor". Segundo ele, a trajetória da produção da indústria daqui para frente dependerá do nível dos estoques. "Há um aumento de produção e, por estatísticas já divulgadas, não há acumulo de estoques indesejados. Se há escoamento da produção, não há porque interromper essa trajetória de crescimento da atividade industrial, mas os estoques vão ser uma variável chave", disse Sales. Ele disse que está "relativizando" a queda de 0,5% porque o resultado negativo ante o mês anterior esteve concentrado em três de 20 ramos pesquisados: química, alimentos e farmacêutico. No caso da química (-0,7%) e dos alimentos (-1,6%) ele disse que as reduções são pontuais e ocorrem nos dois segmentos após três meses de crescimento, mantendo positivos os dados acumulados no ano para esses setores, que são os dois mais importantes da pesquisa industrial. No caso da indústria farmacêutica (-4,4%) os sinais este ano têm sido predominantemente negativos. "É um setor tipicamente voltado para o mercado interno, que está atrelado ao comportamento da massa salarial, que por sua vez está em queda", disse Sales. Crescimento da economia não será comprometido A queda na produção industrial não deverá comprometer o crescimento da economia do próximo ano, avaliou o ministro Tarso Genro, da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo ele, o desempenho da indústria deverá apontar para crescimento nos próximos meses, inclusive no primeiro trimestre do próximo ano. Além disso, o ministro afirmou que as informações que o governo tem até o momento são positivas para o comportamento da economia neste fim de ano. "As notícias dão conta de que houve um crescimento de 50% das reservas de hotéis e de passagens aéreas. Isso demonstra que a sociedade brasileira está disposta a investir no nosso crescimento", argumentou após participar do seminário "Rumo ao Crescimento - Como eliminar os gargalos na infra-estrutura". Genro indicou que o crescimento econômico deste ano deverá ficar entre 0,2% e 0,3%. Na sua análise, esse índice não pode ser considerado "tão ruim" porque 2003 foi um ano de ajuste. "Se tomarmos o exemplo de outros países que passaram pelo mesmo ajuste que nós, veremos que nosso desempenho não é tão ruim. A Malásia, em 1998, teve retração de 7,4% no seu PIB; na Argentina, o recuo foi de 11% em 2002; e a Rússia teve queda de 4,9% em 98. Nossa situação está estabilizada e podemos ficar a partir do próximo ano com crescimento permanente e sem bolhas históricas", acrescentou.