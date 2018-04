Estoques do atacado nos EUA caem 0,8% em maio

Indicador do excesso de oferta, a média estoques/vendas cedeu pelo segundo mês seguido, mostrando que os atacadistas conseguem gradualmente controlar os estoques. A taxa, que caiu para 1,29 em maio, estava em 1,31 em abril. Essa taxa mede o número de meses que as varejistas levariam para zerar os estoques. Embora inferior a abril, a taxa continua acima do 1,12 registrado em maio do ano passado.

As vendas no atacado subiram 0,2% em maio, para o nível sazonalmente ajustado de US$ 311,3 bilhões. As vendas em abril foram revisadas e registraram queda de 0,4%. Em comparação a maio do ano passado, as vendas cederam 19,9%.

A liquidação dos estoques foi responsável por uma grande parte da queda do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, que encolheu 5,5%, em termos anualizados. As informações são da Dow Jones.