Estoques no atacado caem 0,9% em setembro nos EUA Os estoques do atacado norte-americano caíram novamente em setembro, enquanto as vendas subiram pelo quinto mês seguido, informou hoje o Departamento do Comércio dos Estados Unidos. De acordo com os dados divulgados, os estoques das empresas recuaram 0,9%, em termos sazonalmente ajustados, para US$ 377,7 bilhões, em comparação ao mês anterior. Os estoques de agosto recuaram 1,3%. Economistas esperavam recuo de 1% nos estoques do atacado em setembro.