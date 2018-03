Estoques no atacado caem 1,3% em agosto nos EUA

As vendas no atacado subiram 1,0% em agosto, para nível sazonalmente ajustado de US$ 317,9 bilhões. Em julho, as vendas aumentaram 0,6%, dado revisado em relação à estimativa original de alta de 0,5%. Agosto foi o quarto mês consecutivo de aumento nas vendas. A relação entre estoques e vendas, que mede em quantos meses um atacadista eliminaria os estoques atuais, declinou para 1,20, de 1,23 em julho. As informações são da Dow Jones.