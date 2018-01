´Estou cansado de previsão´, diz Lula sobre revisão do PIB O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou na tarde desta sexta-feira, em rápida entrevista coletiva na sede da Mercedes-Benz do Brasil, que a revisão para baixo da meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 4% para 3,20% não atrapalhava a festa de comemoração dos 50 anos da fábrica da montadora no País. "Não atrapalha porque estou cansado de previsão", afirmou. Segundo o presidente Lula, se não aconteceu aquilo que foi previsto, não se pode ficar chorando o leite derramado. "Vamos trabalhar para acontecer no ano seguinte." No relatório de avaliação de receitas e despesas do governo federal relativas ao quinto bimestre deste ano, divulgado na manhã desta sexta pelo Ministério do Planejamento, o governo reduziu para a projeção de crescimento do PIB em 2006. No decreto de programação financeira de 5 de outubro de 2006, a projeção para o crescimento do PIB era de 4%, mas no final do mês passado, o governo já havia revisado a projeção para o PIB deste ano para 3,70%.