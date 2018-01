Estradas: evite contratempos na volta do feriado As estradas prometem tráfego intenso e congestionamento na volta dos feriados de Natal e Ano Novo. A Ecovias, a Dersa, e a Polícia Rodoviária programaram as operações de tráfego a fim de minimizar a lentidão e o engarrafamento nas estradas. Hoje, o Sistema Anchieta-Imigrantes ainda mantém a Operação descida 5X2 até à meia-noite. Depois da meia-noite, começa a Operação subida 2X5 que continuará nos dias 1º e 2 de janeiro à espera da volta dos que foram passar as festas de fim de ano no litoral. A previsão é de que mais de um milhão de veículos haviam deixado São Paulo. Um conselho que pode ajudar a evitar as estradas em horários de pico, de acordo com a Polícia Rodoviária, é ligar para saber a situação do tráfego ou consultar a Internet antes da viagem (confira os telefones e links abaixo). A Ecovias pede aos motoristas para utilizarem o telefone 0800 apenas em caso de emergência, por causa do congestionamento da linha. A alternativa para consulta sobre a situação das estradas é acessar o site ou ouvir as rádios locais. O maior movimento nas estradas deve ser registrado na volta do feriado ? ou seja, amanhã e na quarta-feira ?, quando retornarão os veículos que estão descendo para o Ano Novo e os que ainda não voltaram do feriado do Natal. Por isso, deve-se evitar viajar entre 13 e 21 horas, horário em que devem ser registrados maior lentidão e engarrafamento . Também é necessário que o motorista tenha alguns cuidados antes de pegar a estrada, como fazer a revisão do veículo, conferir toda a documentação, respeitar os limites de velocidade etc. Leia abaixo a orientação da Ecovias e da Polícia Rodoviária para este Ano Novo: - planejar bem a viagem e escolher o melhor itinerário e horário; - evitar horários de maior fluxo nas rodovias; - não consumir bebida alcóolica; - colocar as bagagens no porta malas e não no interior do veículo. Em caso de acidente, as malas podem comprometer a segurança dos passageiros; - evitar paradas não programadas; - usar o cinto de segurança; - respeitar os limites de velocidade; - não transportar crianças no banco dianteiro; - não trafegar pelo acostamento; - não ultrapassar pela faixa da direita; - sob neblina ou chuva, reduzir a velocidade e não parar na faixa de rolamento; - fazer revisão do veículo antes de pegar a estrada; - verificar pneus (inclusive o estepe), água, óleo, combustível, pára-brisas e luzes (revisão geral das lâmpadas); - não viajar sem os documentos do motorista e do veículo; - respeitar a sinalização e reduzir a velocidade nas proximidades das passarelas; Telefones para informação sobre estradas Dersa ? 0800 55 5510 Ecovias ? 0800 197878 Polícia Rodoviária de São Paulo ? (0xx11) 3327-2727