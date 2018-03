Estradas ruins oneram custo da safra no Mato Grosso As péssimas condições das estradas, mais o aumento de 65% no preço do óleo diesel no ano passado, fazem com que os gastos com transporte represente 30% do volume de negócios das indústrias de soja que atuam no Mato Grosso. A afirmação é de Marcos Aurélio Ioris, gerente da Unidade da Bunge Alimentos em Nova Mutum (MT). As dificuldades começam nas estradas vicinais e se estendem pela BR 163, que está praticamente intransitável no trecho entre Sinop a Itaúba, no norte do Estado. Os motoristas de automóvel gastam duas horas e os de caminhões três horas para percorrer os 100 km de rodovia entre os dois municípios, por causa da grande quantidade de buracos. O tráfego de caminhões e automóveis ao longo da BR-163 parece a volta de aquecimento de pneus que antecede as corridas de Fórmula 1, pois os veículos cruzam de um lado ao outro da pista para escapar dos buracos. Quando surge um veículo na pista contrária, o jeito é reduzir a velocidade para atravessar as crateras a dez km por hora. A equipe do projeto "De Olho na Safra" sentiu na pele como sofrem os motoristas que trafegam pelas estradas do Mato Grosso. A equipe percorreu 3.300 km. O ponto de partida foi Cuiabá, de onde fomos direto até Vilhena (RO). De lá entramos no Mato Grosso, passando por estradas de terra que cortam as regiões produtoras, como Sapezal, Campo Novo do Parecis, Sorriso, até chegar a Rondonópolis, no sul do Estado. O governo do Mato Grosso, agora comandado pelo empresário Blairo Maggi, o maior produtor de soja do País, busca soluções para resolver o problema das estradas, já que o governo federal não dispõe de recursos para recuperar os 3.966 km de estradas federais que cortam o Estado, das quais 2.711 km estão pavimentadas e outros 1.255 não chegaram a receber a cobertura asfáltica. Um total de seis trechos de estradas estaduais será recuperado por meio de consórcio que envolve os produtores rurais, indústrias, comércio e os governos municipais e estadual. Uma destas estradas é a que liga Tapurah a Lucas do Rio Verde. Serão pavimentados 100 km e os produtores rurais irão contribuir de acordo com a localização da fazenda em relação à estrada. O produtor Jorge Kirnev, dono de 1.500 hectares em Tapurah, já fez suas contas e terá que contribuir com 7.500 sacas de soja para a construção da estrada, algo torno de R$ 60 mil, levando em conta os preços atuais da commodity. Os produtores terão direito a vale-pedágio proporcional à contribuição para a obra. O valor do reembolso será proporção de 1,8 sobre o valor da contribuição, calculado em sacas de soja. A obra já tem até data marcada para inauguração. Abril do próximo ano. (Venilson Ferreira, enviado especial) Leia também: Tecnologia estimula safra de soja no Mato Grosso Doença fúngica ameaça lavouras no Mato Grosso De Olho na Safra realiza segunda etapa da viagem O projeto "De Olho na Safra" está percorrendo os principais pólos de produção de grãos do País, numa parceria entre Agência Estado, que edita o Agrocast, e Agroconsult, com apoio da Bunge Fertilizantes e Fundação para a Agricultura Sustentável (Agrisus). Equipes de analistas da AgroConsult e de jornalistas da Agência Estado estão viajando mais de sete mil quilômetros pelo Brasil. O projeto está verificando as condições da safra que começa a ser colhida e avaliando o potencial de produção. A equipe realizou de 18 a 27 de fevereiro a segunda etapa da viagem, pelo Estados do Mato Grosso e Rondônia. O grupo saiu de Vilhena e terminou a viagem em Rondonópolis. de A primeira parte da viagem ocorreu entre os dias 2 e 8 de fevereiro, com saída de Montividiu e Rio Verde, em Goiás, e chegada no meio oeste de Santa Catarina. O dia-a-dia da jornada está sendo divulgado pelos noticiários on-line sobre o agrobusiness da Agência Estado. Todas as notícias e as fotos da viagem estão disponíveis no site www.agrocast.com.br. A íntegra do diagnóstico poderá ser lida pelos assinantes do Agrovip, serviço de análises e notícias sobre soja e milho feito em parceira pela Agroconsult e pela AE.