Estrangeiro avança, mas investimento total cai Mesmo com a recuperação do investimento estrangeiro privado, o investimento total na economia brasileira despencou neste ano. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o investimento total no primeiro trimestre, que inclui os recursos privados nacionais e estrangeiros, caiu 12,6% em relação ao último trimestre de 2008, descontados as variações típicas do período. Foi a maior retração do investimento na série iniciada em 1996, segundo o IBGE. Parte dessa queda se deve ao recuo dos investimentos nacionais. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), Luís Afonso Lima, os empresários brasileiros estão mais cautelosos do que executivos estrangeiros. Ele explica que as empresas nacionais investem menos em relação às estrangeiras porque têm hoje uma grande ociosidade na capacidade de produção das fábricas. Além disso, essas empresas já estão estabelecidas no mercado nacional. "Também os brasileiros hoje estão olhando mais para o curto prazo." Com a recuperação do Investimento Estrangeiro Direto (IED) e a retração do investidor nacional, houve uma ampliação da participação do investimento estrangeiro direto no investimento total no País. Estimativas preliminares da Sobeet indicam que a fatia do investimento estrangeiro no investimento total privado deve ter atingido 16,3% no segundo trimestre deste ano. É a maior participação do IED no investimento total desde o segundo trimestre de 2005, que foi de 18,9%.