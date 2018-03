Estrangeiro gastou US$ 122,6 mi em eventos no País O Brasil recebeu em 2008 uma injeção de US$ 122,6 milhões com os gastos de estrangeiros participantes de eventos no Brasil. A estimativa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) a pedido da Embratur. A pesquisa ouviu 5.163 participantes estrangeiros que participaram de dez eventos no Brasil entre o final de 2007 e 2008. Cada um deles gastou em média US$ 285,1 por dia, contabilizando hospedagem, alimentação e compras. Os setores de maior impacto são os de roupas, calçados e joias.