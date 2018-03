Estrangeiro tira R$1,3 bi da Bovespa no 1o pregão com novo IOF

As vendas de ações por não-residentes superaram as compras em 1,262 bilhão de reais no dia 20, com a reação inicial após o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciar a alíquota de 2 por cento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre apliações em renda fixa e ações.

Naquele pregão, o Ibovespa fechou em baixa de 2,88 por cento, maior queda diária em quatro meses. Durante os negócios, a queda chegou a ser de quase 5 por cento.

Com isso, o superávit estrangeiro na Bovespa em outubro até a última terça-feira caiu para 3,757 bilhões de reais, ao passo que o saldo líquido no ano até a mesma data cedeu a 21,764 bilhões de reais.

