Estrangeiros adquirem R$ 1,115 bi em ofertas de ações no País A Bovespa informou nesta segunda-feira que a participação dos investidores estrangeiros nas distribuições públicas de ações realizadas no Brasil (excluindo a parcela das ofertas realizadas também no exterior) pelas empresas CCR, Natura, Gol, ALL e Braskem somou R$ 1.115.691.755,92, o que corresponde a 51,45% do volume total das distribuições no país (R$ 2,168 bilhões). As ofertas dessas empresas, incluindo as colocações de papéis no exterior, somaram R$ 3,820 bilhões. Dessas companhias, apenas CCR e Natura fizeram colocações exclusivamente no Brasil. A bolsa paulista informou ainda que a partir de agora passará a divulgar mensalmente os dados sobre a participação dos estrangeiros nas ofertas, o que permitirá avaliar melhor o fluxo de recursos no mercado brasileiro.