Estrangeiros aplicam US$ 5,45 bi em ações O apetite dos investidores estrangeiros por papéis no mercado acionário brasileiro voltou a crescer em julho. De acordo com dados preliminares do Banco Central (BC), esses investidores já trouxeram ao País cerca de US$ 5,5 bilhões neste mês, depois de terem feito uma retirada líquida de US$ 65 milhões em junho. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da VisaNet foi uma das grandes responsáveis pelo expressivo aumento no volume de investimentos em bolsa. De acordo com levantamento divulgado ontem pelo BC, somente o IPO da VisaNet garantiu a entrada de US$2,4 bilhões. A companhia captou R$ 8,4 bilhões na maior oferta da história brasileira. Os estrangeiros ficaram com 56,54% do total, de acordo a própria empresa. O investidor estrangeiro também continua trazendo recursos para o segmento de renda fixa, apesar dos cortes promovidos pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na taxa básica de juro do País, hoje em 8,75%. Em junho, os recursos somaram US$ 1,7 bilhão e já alcançam em julho US$ 1,1 bilhão. Segundo o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, esses fluxos devem continuar tendo oscilações ao longo dos próximos meses, já que os investidores tendem a embolsar seus lucros em intervalos mais curtos de tempo. Ainda assim, Lopes acredita que a tendência de entrada de recursos nos mercados brasileiros é positiva, assim como o comportamento esperado para o chamado investimento estrangeiro direto. "O investimento deve continuar fluindo bem", disse. "O Brasil é visto como um ponto bastante importante para o investidor externo." De janeiro a junho, a entrada líquida de investimentos em bolsa somou US$ 3,09 bilhões. Em todo 2008, houve saída líquida de US$ 10,9 bilhões. No caso de títulos de renda fixa, o volume líquido do primeiro semestre é de US$ 1,09 bilhão.