Estrangeiros cobram maior juro no cheque especial Segundo estudo da EFC Engenheiros Financeiros, as maiores taxas de juros em cheques especiais estão sendo praticadas por dois bancos estrangeiros (Citibank e Sudameris) e os outros três pertencem aos maiores bancos privados: o Boavista (do Bradesco); o Banestado (do Itaú) e o Bandeirantes (do Unibanco). Entre os cinco com menores taxas, há três estrangeiros de menor porte no Brasil (Lloyds, Tokyo e Comercial Uruguai) e dois brasileiros de porte médio (Santos e Sofisa). A menor taxa de juro de cheque especial está sendo praticada pelo Lloyds (2,24% ao mês) e a maior pelo Citibank (13,10% ao mês). A Nossa Caixa está praticando a menor taxa de juros entre os bancos de varejo para desconto de duplicata: 2,63% ao mês. Segundo o presidente da EFC, Carlos Daniel Coradi, as taxas apesar de declinantes estão "muito altas" já que 2,63% ao mês significa 37% ao ano.