Estrangeiros gastaram US$ 414 milhões no País em fevereiro Os turistas estrangeiros gastaram US$ 414 milhões no Brasil em fevereiro, informou a Embratur, com base em dados divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo Banco Central. Trata-se do melhor fevereiro da história do turismo receptivo internacional do País, superando em 15,10% a marca anterior, de fevereiro de 2006, quando foram registrados US$ 359 milhões. A entrada de recursos acumulada no ano está em US$ 898 milhões, 17,88% mais que no primeiro bimestre de 2006, que registrou US$ 762 milhões. Os dados foram divulgados no mesmo dia em que Walfrido dos Mares Guia despediu-se do ministério do Turismo, para assumir a pasta das Relações Institucionais, e transmitiu o cargo para a ex-prefeita de São Paulo (SP) Marta Suplicy. "Sob a liderança do ministro, o turismo conquistou recordes consecutivos em ingresso de dólares e de turistas estrangeiros no Brasil. Hoje, começamos uma nova fase com novo recorde", disse a presidente da Embratur, Jeanine Pires, em nota à imprensa. O primeiro mês deste ano também já havia sido recorde ao turismo, com US$ 484 milhões. Janeiro de 2007 detém a posição de maior receita mensal em toda a série histórica do BC, iniciada em 1969, e supera em 6,84% a segunda melhor receita da série, de março de 2006, que foi de US$ 453 milhões. Os números finais do BC sobre 2006 mostraram que o ano passado foi o melhor da história do turismo brasileiro em relação ao ingresso de divisas por meio do gasto de turistas estrangeiros. O Brasil fechou o ano com US$ 4,316 bilhões, um aumento de 11,77% sobre os US$ 3,861 bilhões registrados em 2005 - até então a melhor marca da série histórica.