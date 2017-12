Estrangeiros investem R$ 2,1 bi na Bovespa O saldo de investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em junho foi de R$ 2,121 bilhões - primeiro resultado positivo neste ano. No acumulado do ano, o saldo está em R$ 189,3 milhões. A maior parte do volume de entradas refere-se à operação de compra das ações da Telesp Celular pela Portugal Telecom, de R$ 1,322 bilhão. Dos R$ 799 milhões restantes, boa parte entrou no País para aproveitar a possibilidade de ganhos com a troca das ações da Telesp por Brazilian Depositary Receipts (BDRs, recibos lastreados em ações) da Telefónica, dizem analistas. O diretor da ClickInvest Gestão de Ativos, Gabriel Jafet, explica que, durante o mês passado, os investidores que tinham ações da Telefónica na Bolsa de Madri ou em Nova Iorque vendiam esses papéis, traziam os dólares para o Brasil e compravam os papéis da Telesp, para trocá-los depois pelos BDRs. Essa operação foi vantajosa porque as ações da Telesp estavam mais baratas que os papéis da Telefónica. Trata-se de uma operação de arbitragem (veja mais informações no link abaixo).