Estrangeiros lideram aplicações na Bolsa em janeiro Em janeiro, as aplicações realizadas por investidores estrangeiros continuaram a liderar a movimentação financeira na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A participação dos estrangeiros atingiu 35,13% do volume total, o que representa um crescimento de quase dois pontos porcentuais ante os 33,16% em dezembro. Os investidores institucionais ficaram em segundo lugar, com participação de 27,92%, contra 27,86% no mês passado. As pessoas físicas ocuparam a terceira posição, com 25,44%, ante 22,99% em dezembro. Na seqüência, ficaram as instituições financeiras, com 9,20%, ante 12,61%; as empresas, com 2,09%, ante 2,23%; e o grupo outros, com 0,22%, contra 1,15%. O fluxo de recursos estrangeiros na Bovespa encerrou o mês de janeiro com saldo positivo de aproximadamente R$ 2,614 bilhões, resultado de compras de ações no valor de R$ 17,557 bilhões e de vendas de R$ 14,943 bilhões. Maiores médias No mês passado, a Bovespa também apresentou as maiores médias diárias de movimentação financeira desde o início do Plano Real. Superando a mediana de R$ 1,8 bilhão de dezembro aos 61.779 negócios, o primeiro mês de 2006 registrou R$ 2,2 bilhões diários, em 77.640 negócios. O mês foi encerrado com movimentação de R$ 46,3 bilhões, ante R$ 37,4 bilhões do mês anterior. As ações que registraram maior giro financeiro foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobras, com R$ 4,85 bilhões; as preferenciais da Vale do Rio Doce, com R$ 3,08 bilhões; Bradesco PN, com R$ 1,88 bilhão; Caemi PN, com R$ 1,72 bilhão; e Usiminas PNA, com R$ 1,44 bilhão. Ibovespa O Ibovespa, composto pelas 57 ações de maior liquidez (facilidade e rapidez com que se converte um investimento qualquer em moeda corrente), encerrou janeiro em alta de 14,7%, a 38.382 pontos. As ações do índice que atingiram as maiores altas foram: Tim Participações PN (+38,9%), Tim Participações ON (+35,2%), Cesp PN (+35,1%), Usiminas PNA (+33%), Sid Nacional ON (+29,2%). Participação do Home Broker O Home Broker (sistema de negociação através da Internet) alcançou, em janeiro, novos patamares históricos. O número de acessos ao sistema chegou a 52.208, contra 45.036 do mês anterior. A representatividade do serviço também aumentou. Sua participação no número de negócios total da Bovespa subiu para 21,05%, ante 20,50% de dezembro. A média diária de negócios chegou a R$ 253,4 milhões, contra R$ 181,2 milhões apurados no mês anterior. O valor médio das operações em janeiro foi de R$ 8 mil ante os R$ 7,4 mil de dezembro. Atualmente, 51 corretoras oferecem o serviço.