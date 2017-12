Estrangeiros querem conhecer novas regras da Bolívia, diz especialista O especialista em participações estrangeiras nos países latino-americanos, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Empresas Transnacionais e da Globalização (Sobeet), Antonio Corrêa de Lacerda falou hoje à Rádio Eldorado sobre a decisão da Bolívia de nacionalizar os seus campos petrolíferos. Segundo ele, a atitude da Bolívia pode desestimular investimentos externos naquele país, mas "se as empresas multinacionais, notarem que o país vai adotar regras específicas, os investimentos poderão retornar. As empresas multinacionais são pragmáticas". Para Corrêa de Lacerda, "o importante é que a Bolívia defina suas regras a partir de agora e se vai querer contar com a participação de capital externo. O que parece é que eles querem aumentar o faturamento do país. Lembro que o comportamento de Evo Morales foi de retórica até agora, por causa do 1º de maio".