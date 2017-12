Estrangeiros reduziram exposição no País em US$ 1,7 bi O Banco Internacional de Compensações (BIS, sigla em inglês), em seu relatório trimestral divulgado hoje, informou que a exposição dos bancos estrangeiros no Brasil, após ter aumentando em US$ 2,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano, foi reduzida em US$ 1,7 bilhão no final de junho passado. Segundo o BIS, essa queda foi causada parcialmente pela venda dos ativos no País do banco espanhol BBVA para o Bradesco e por uma redução nos empréstimos concedidos por instituições financeiras em centros off-shore para bancos e empresas brasileiras. Com isso, a exposição dos bancos estrangeiros no Brasil, que representavam 33% do total da América Latina no primeiro trimestre de 2003, caiu para 32% no segundo trimestre. O estoque total da exposição de bancos estrangeiros no Brasil no final de junho passado totalizava US$ 89,1 bilhões. Recursos brasileiros O relatório do BIS ressaltou que os depósitos feitos no exterior por bancos, empresas e instituições brasileiras no segundo trimestre deste ano foram significativos, somando US$ 6,6 bilhões. No primeiro trimestre, essas remessas haviam somado US$ 3,3 bilhões. No segundo trimestre de 2002, grupos brasileiros haviam repatriado US$ 3,8 bilhões do exterior. Segundo as estatísticas divulgadas pelo BIS, bancos sediados no Brasil depositaram no segundo trimestre US$ 3,9 bilhões em instituições financeiras nos Estados Unidos, ativos denominados principalmente em dólares norte-americanos e em euros. Os depósitos em bancos de vários países europeus e também em centros financeiros off-shore também cresceram, embora com volumes menores.