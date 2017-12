Estrangeiros retiraram R$ 561 milhões da Bolsa em fevereiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) perdeu R$ 561,6 milhões no movimento de capital estrangeiro durante fevereiro. Segundo a entidade financeira, o total, divulgado nesta sexta-feira, foi resultado de compras de papéis no valor de R$ 17,123 bilhões e de vendas no valor de R$ 17,684 bilhões. O resultado de fevereiro contrasta com o de janeiro, quando o fluxo de capital externo no pregão paulista foi positivo em R$ 2,614 bilhões de reais. Apesar da saída de recursos, os estrangeiros foram o grupo que mais fizeram negócios na Bolsa em fevereiro, com uma participação de 36,17% nas operações. Em seguido figuraram os investidores institucionais, com 26,16%; pessoas físicas, com 23,35%; instituições financeiras, com 12,76%; empresas, com 1,4%; e outros, com 0,16%. Movimento financeiro O movimento financeiro da praça foi recorde no mês, com um total R$ 48,3 bilhões, com média diária de negociação na casa dos R$ 2,7 bilhões e de 89.088 transações. A Bolsa acrescentou que o valor de mercado das 340 empresas registradas alcançou no mês passado 1,3 trilhões de reais.