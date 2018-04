Estrangeiros voltam a retirar dólares do País em fevereiro

Depois de três semanas seguidas de entrada de dólares no mercado financeiro, os estrangeiros voltaram a retirar dinheiro do País. Até o dia 13, o saldo era de US$ 296 milhões. Contudo, dados divulgados nesta quinta-feira, 26, pelo Banco Central mostram que a conta já ficou negativa em US$ 1,633 bilhão. Veja Também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Apesar da saída de recursos pela conta financeira, a entrada de dólares pelo lado comercial, de US$ 2,429 bilhões, compensou a saída de recursos e o fluxo cambial em fevereiro, até o dia 20, continuou positivo em US$ 796 milhões. O ingresso líquido de dólares nesse período foi superior ao registrado no mesmo intervalo de 2008, quando totalizou entrada de US$ 304 milhões. Na conta comercial, foi verificada exportações de US$ 8,664 bilhões e importações de US$ 6,235 bilhões. Do lado financeiro, houve saídas de US$ 15,745 bilhões e entradas de US$ 14,112 bilhões. No acumulado do ano até dia 20 de fevereiro, o fluxo cambial registra saída líquida de US$ 2,222 bilhões, com contribuição positiva do fluxo comercial de US$ 2,961 bilhões e negativa do fluxo financeiro de US$ 5,183 bilhões. No mesmo intervalo de 2008, o fluxo cambial havia sido negativo em US$ 2,053 bilhões.