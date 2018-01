Estrangeiros voltam aos poucos a investir na bolsa O balanço entre entradas e saídas de recursos estrangeiros do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em dezembro apresentou saldo positivo de R$ 465,671 milhões, o maior volume do ano passado em apenas um mês. O resultado não foi suficiente para o saldo no ano, negativo de R$ 1,443 bilhão, mas indica o aumento de fluxo de capital externo que parece persistir nesta virada de ano. O movimento, segundo analistas, reflete a percepção de que o risco dos investimentos no Brasil diminuiu, em forma de um crédito de confiança oferecido ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva por suas nomeações, medidas e intenções. Em dezembro, o Índice Bovespa (Ibovespa) apresentou valorização de 10,41%, desempenho que apontaria maior interesse dos investidores pelas ações. Nesta segunda-feira, o índice fechou em 12.019 pontos, com alta de 3,61%. O executivo da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, afirma que a transformação do discurso do então candidato Lula e de seus assessores reduziu a aversão dos bancos estrangeiros a partir de outubro - quando o saldo dos investimentos estrangeiros na bolsa passou de negativo a positivo. O estrategista de renda variável do JP Morgan, Pedro Martins, diz que há dois estágios para a injeção de recursos externos no País. Primeiro, chega o capital especulativo, que busca retorno em curto prazo aproveitando a reavaliação do pessimismo exagerado do mercado. "No segundo momento, com uma confiança de que o desempenho da economia será relativamente previsível e favorável, chega o capital de longo prazo." Esses recursos deverão chegar apenas com a transformação da atual oratória do novo governo em prática diz. "Com a conquista do superávit primário, o controle da inflação e a aprovação de reformas, certamente, haveria nova leva de recursos do exterior para a bolsa brasileira." Se as expectativas não forem confirmadas e o risco país elevar-se novamente, o capital que aportou na Bovespa poderá apresentar um refluxo, alerta o diretor-executivo do Morgan Stanley, Márcio Rochwerger. Por enquanto, o Brasil está levando vantagem entre os demais países emergentes na disputa pelos recursos estrangeiros, diz. Ele afirma que a contínua valorização do real pode se tornar fator negativo à destinação de recursos externos à Bolsa de São Paulo, pois encareceria as ações brasileiras para os estrangeiros. Para Ziegelmann, é provável que os recursos continuem a imigrar para o País nos próximos meses. Quando a conjuntura melhora, tanto investidores estrangeiros como nacionais buscam a bolsa, diz. O resultado dessa procura seria um aumento ainda maior do Ibovespa, que já subiu 6,66% este ano.