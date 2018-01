Estreia de Burger King na Bolsa pode levantar R$ 2,5 bi

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da rede de fast-food Burger King no Brasil poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, se considerado o teto da faixa indicativa de preço (R$14,50 a R$ 18) e interesse pelos dois lotes extras oferecidos.

O início das negociações das ações da companhia em Bolsa, com o código “KBR3”, deve ocorrer no dia 18 de dezembro. A listagem será no Novo Mercado, segmento de mais elevadas exigências de governança corporativa da B3. Com o IPO, o valor máximo que poderá ser repassado ao caixa da empresa chega em cerca de R$ 886 milhões.

Com os recursos a serem injetados na companhia, o Burger King Brasil planeja a aquisição de cerca de 50 restaurantes de um franqueado da marca, expansão orgânica com novos restaurantes e aceleração da abertura de quiosques de sobremesas, além da remodelagem de lojas existentes.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante conversas informais com investidores que antecederam a oferta, a demanda foi percebida, especialmente de quatro fundos, como noticiou a Coluna do Broadcast. O período de apresentação aos investidores, o roadshow, começa na segunda-feira, 27, e vai até 14 de dezembro, quando o preço será definido.