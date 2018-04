Estréia do SPB foi um sucesso, afirma Fraga O presidente do Banco Central, Arminio Fraga, disse que com base no relatório que recebeu do Brasil, a estréia hoje do Sistema de Pagamentos Brasileiro foi um grande sucesso. "Estou mantendo contatos frequentes com o Luiz Fernando Figueiredo (diretor de Política Monetária do BC) e o relatório preliminar é de que o desempenho do SPB é excelente. Não podia ser melhor", afirmou. Segundo Fraga, a satisfação decorre do fato de que eram "muitas as áreas que precisavam ser ativadas hoje, além de muitos sistemas". Ele disse que o SPB traz algumas boas notícias no que diz respeito à taxa de risco Brasil. "Primeiro, com o SPB, a possibilidade de algum problema se alastrar numa espécie de reação em cadeia ou efeito dominó diminuiu muitíssimo, para não dizer que foi totalmente eliminada". Ele afirmou que essa foi uma mudança de patamar e não apenas algo gradual. Outro ponto destacado por Fraga é o de que as próprias instituições financeiras vão tratar de fiscalizar e supervisionar os pares do mercado porque o risco, em última instância, deixou de ficar com o Banco Central e agora recai em cada parte de uma transação. "Essas duas mudanças são cruciais. Temos agora um sistema onde o risco é bem distribuído e bem administrado - os riscos grandes são administrados em tempo real - e, além disso, temos um sistema onde, além das defesas sistêmicas que mencionei, os participantes têm os incentivos corretos para administrar os seus riscos e acompanhar os riscos dos outros", disse Fraga. Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"