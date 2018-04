Estrela Alimentos pede recuperação judicial O frigorífico Estrela Alimentos entrou na última sexta-feira com pedido de recuperação judicial no Fórum de Estrela D?Oeste (SP). Os problemas do Estrela começaram em setembro, quando a indústria reduziu os abates por conta da falta de matéria-prima. O frigorífico vem usando apenas 25% da sua capacidade de abate, de 4 mil cabeças/dia.