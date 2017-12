Estrela transfere fábrica para interior paulista A partir de janeiro, a Estrela, tradicional fabricante de brinquedos, fundada em 1937, muda de endereço. Deixa o Parque Novo Mundo, na zona norte da cidade, e vai para Itapira, a 65 quilômetros da capital paulista. O motivo da mudança, segundo a direção da empresa, foi dar mais agilidade à produção e à distribuição dos brinquedos. A empresa investiu R$ 12 milhões na etapa inicial da fábrica de Itapira, instalada em área de 130 mil metros quadrados. Até o fim de 2004 serão gastos mais R$ 8 milhões nessa unidade para a construção de mais 12 mil metros quadrados. A perspectiva é de que a nova fábrica atinja 40 mil metros de área construída, empregando mil funcionários diretos e 4 mil indiretos. Permanecem na capital as áreas de marketing, vendas e administração, que vão funcionar na Casa dos Sonhos, espécie de showroom no bairro do Ibirapuera. Além da fábrica em Itapira, a Estrela tem mais duas unidades de produção em Manaus (AM) e em Três Pontas (MG), cada uma com área de 15 mil metros quadrados. Segundo o presidente da companhia, Carlos Tilkian, a expansão da área de produção é uma aposta no aumento das exportações que, em 2002, responderam por 15% do faturamento e atingiram R$ 4 milhões. A meta é elevar as vendas externas em 40%. O principal destino das exportações são os Estados Unidos e países da América Latina.