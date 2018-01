Estrutura do modelo elétrico está preservado, afirma Dilma A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje, depois de negociar mudanças no novo modelo do setor elétrico com líderes partidários, que a estrutura básica da proposta está mantida. "O cerne do modelo eu acredito que está preservado", afirmou. A ministra observou que ainda é necessário esperar a votação das Medidas Provisórias (MPs) no plenário do Senado, mas disse achar que tudo dará certo. Ela afirmou que na reunião de hoje não foi discutida a reivindicação do governo do Paraná, que queria prorrogar até 2015 os atuais contratos da Copel. Segundo Dilma, esse não é um assunto do modelo e sim uma restrição já trazida pela lei 10.604.