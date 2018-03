Estudo da Caixa desaconselha o uso do FGTS em ações Estudo da Caixa Econômica Federal concluiu que é inadequada a utilização dos recursos do FGTS para o mercado acionário. O presidente da CEF, Jorge Mattoso disse hoje, durante entrevista no Secovi (sindicato da habitação), que o estudo mostra que o dinheiro deve ser direcionado para os objetivos históricos de servir para financiamento à habitação e saneamento. Apesar do resultado, ele afirmou que a Caixa ainda não tem posição definida a respeito. Mattoso reconheceu que os estudos, solicitados à diretoria responsável pela gestão do FGTS, chegaram a uma conclusão contrária e "extremamente desfavorável" à proposta da Bolsa de Valores de São Paulo. O presidente do Secovi, Romeu Chap Chap, disse que os recursos do FGTS são escassos e insuficientes para reduzir o déficit habitacional e argumenta que a construção civil deve ser estimulada por ser "forte geradora de empregos". "Esses recursos não deveriam ser direcionados para operações de risco como o mercado acionário", afirma o presidente do Secovi. O presidente da bolsa, Raymundo Magliano Filho, tem ido a Brasília toda semana para acompanhar o andamento do projeto em análise no Congresso Nacional que estabelece as regras de utilização do FGTS nas operações de compra de ações.