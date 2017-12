Estudo do FMI critica ineficiência de bancos na AL Um estudo publicado nesta semana pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) afirma que a ineficiência dos bancos da América Latina aliada às altas taxas de juros e maiores exigências legais de manutenção de reservas são os principais responsáveis pelo spread bancário da região estar entre os mais altos do mundo. O spread bancário é a diferença entre as taxas cobradas e as pagas pelos bancos. O estudo do economista R. Gaston Gelos concluiu que, em comparação com outros países em desenvolvimento, esses são os principais fatores que levam a spreads altos. A ineficiência dos bancos latino-americanos estaria aparentemente associada à baixa concorrência na região, segundo o economista. Ele afirma que o alto custo com pessoal e com despesas administrativas "indicam a existência de ineficiências substanciais". O estudo indica que as despesas administrativas representam mais da metade da diferença entre os spreads da América Latina e de outros países em desenvolvimento. Recomendações A solução recomendada por Gelos para diminuir o spread bancário na América Latina seria promover uma concorrência maior, que levaria a mais eficiência. O autor do documento aponta também o arcabouço legal dos países, que muitas vezes protege o devedor, e baixas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) - a soma dos bens e riquezas produzidos por um país -, como fatores que contribuem para o custo mais alto dos empréstimos bancários. O estudo recomenda que os governos tomem iniciativas para fomentar um ambiente macroeconômico propício à queda das taxas de juros, mas não entra em detalhes. Por último, o economista sugere que as exigências legais de reservas bancárias na América Latina também sejam reduzidas para que o spread caia e, conseqüentemente, as taxas de juros cobradas pelos bancos. O autor da pesquisa destaca, no entanto, que "uma questão potencialmente importante" não foi investigada por causa da "limitada disponibilidade de dados" é o papel de impostos sobre transações financeiras nos níveis de spread.