Estudo do Idec aponta falhas em agências reguladoras A ação efetiva de fiscalização, legislação e atuação junto aos consumidores das agências e órgãos reguladores de serviços públicos é insatisfatória. Esse é o resultado de um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), que vem acompanhando o trabalho das agências e órgãos reguladores de serviços públicos desde março do ano passado. O estudo levou em conta a regulamentação técnica e fiscalização de produtos e serviços ofertados ao consumidor. Entre os quesitos avaliados estão a transparência dos procedimentos, efetividade de atuação em prol do consumidor e a existência de canais para participação e queixas do consumidor. Foram avaliadas sete agências e órgãos. O Banco Central do Brasil (BC), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e a Secretaria de Defesa Agropecuária foram consideradas muito ruins no estudo do Idec. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi classificada como ruim. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) foram consideradas regulares. Nenhuma agência avaliada atingiu uma classificação boa ou ótima, segundo o Idec. A coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini, destaca que o estudo foi motivado pelas inúmeras reclamações recebidas de consumidores sobre a dificuldade de entrar em contato com estes órgãos. ?O próprio Idec sofre para enviar suas questões e sugestões a estes órgãos. O consumidor encontra dificuldade para achar um canal de comunicação com as agências?, avalia. Os tópicos avaliados pelo Idec foram: a efetividade na atuação da fiscalização e regulamentação dos serviços em prol do consumidor; a transparência de procedimentos e processos decisórios; a divulgação do órgão e mecanismos dos problemas dos consumidores; acesso às informações de cada setor analisado; e a existência de canais de comunicação e participação do consumidor. De acordo com o Idec, nenhuma das agência atingiu nota máxima neste quesitos. Banco Central foi o pior colocado O Idec avaliou vários quesitos reunidos nestes cinco tópicos principais, para os quais foram dadas notas de zero a dez. Na média, os órgãos atingiram nota 4,6. O Banco Central foi o que levou a pior nota do estudo, com 2,6 na média dos quesitos. A ANS ficou com a penúltima colocação com a média de 2,7 pontos na avaliação dos técnicos do Idec. A Aneel foi a agência melhor colocada, com uma avaliação final regular e 5,8 pontos na média geral. A conclusão do estudo do Idec foi de que as agências precisam implantar uma reforma na sua estrutura de fiscalização e atendimento ao consumidor. ?A média geral foi ruim. Isso não é surpresa para o Idec. Falta informação e transparência na legislação e na atuação destes órgãos?, comenta a coordenadora executiva do Idec. Para Marilena Lazzarini, a única forma de melhorar a efetividade da atuação das agências junto aos consumidores e às empresas é a criação de uma nova legislação. ?O governo deve criar regras gerais de transparência de informação ao consumidor. Assim, a médio prazo, as agências terão uma nova forma de atuação mais aberta ao público?, explica a coordenadora executiva do Idec. Ela ressalta que com esta nova lei o governo também poderia fortalecer o papel dos órgãos de defesa do consumidor, que teriam mais autonomia para debater assuntos de interesse coletivo. Agências desconhecem pesquisa O Idec informou que o resultado da pesquisa já foi encaminhado às agências, para o governo federal e para o Congresso. Porém, as agências dizem não ter conhecimento da avaliação e nem da metodologia empregada pelo Idec. A ANS informa, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que não recebeu o estudo e só vai se pronunciar oficialmente após a avaliação da metodologia utilizada pelo Idec. A Anatel também informa, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que não vai se posicionar oficialmente sobre a pesquisa porque ainda não recebeu o material completo sobre o estudo. O Inmetro ressalta, através de sua Assessoria de Imprensa, que a diretoria do órgão recebeu a pesquisa na tarde de hoje e ainda pretende avaliar os critérios utilizados pelo Idec, antes de fazer qualquer comentário. O Banco Central, a Secretaria de Defesa Agropecuária e a Anvisa foram procuradas pela reportagem da Agência Estado mas, ainda não haviam dado nenhum esclarecimento até o momento.