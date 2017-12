Estudo do Serasa aponta alta de 17% nas vendas de Natal A Serasa divulgou hoje levantamento informando que as vendas do comércio cresceram 17% em todo o País nos sete dias que antecederam o Natal, em comparação a igual período do ano passado. De acordo com o Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio, houve incrementos de 17,2% nas vendas à vista e de 24,2% nas transações a prazo na semana de 18 a 24 de dezembro. Ainda segundo o Indicador, no acumulado de dezembro, até o dia 24, inclusive, as vendas à vista e com cheques pré-datados cresceram 16,5% e as vendas a Prazo, 16,6%, em relação ao mesmo período de 2002. As vendas totais evoluíram 16,3%. Inadimplência Segundo o Indicador Serasa de Inadimplência, as pessoas físicas acumulavam de janeiro a novembro de 2003 uma inadimplência de 5%, ante 25,3% no mesmo período de 2002. Para a Serasa, o crédito viabilizou as vendas de produtos com maior valor agregado, como os eletroeletrônicos, especialmente aparelhos de DVD, TV´s e celulares. No grupo dos produtos de menor valor, continuaram como destaque as confecções, brinquedos e CD´s, apontados como opções para os pagamentos à vista.