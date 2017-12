Estudo e Trabalho no Exterior A EF Educação Internacional, maior empresa de ensino de idiomas no mundo, desenvolveu um programa de estudo e trabalho nos Estados Unidos. O programa é voltado para jovens entre 18 e 26 anos com objetivo de morar com uma família norte-americana e cuidar de crianças pelo prazo de um ano. A EF oferece uma remuneração semanal de US$ 139 e bolsa auxílio de US$ 500 para fazer um curso de interesse pessoal. Para se inscrever, o candidato deve ter conhecimentos avançados de inglês, 2.º grau completo, carteira de motorista e 200 horas de trabalho com crianças comprovado. A inscrição para seleção custa US$ 95 e o preço do programa, incluindo acomodação, refeições, passagens aéreas de ida e volta (exceto trecho doméstico) é US$ 995. A carga horária é de 45 horas por semana. Os jovens selecionados terão direito a um dia e meio de descanso semanal e um fim de semana livre por mês, além de duas semanas de férias remuneradas e um 13.º mês para estudar ou viajar pelos Estados Unidos. Mais informações: 0800.118787 ou no link abaixo