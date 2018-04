Estudo mostra as mudanças na pauta de exportações Análise sobre as inovações na pauta de exportações brasileiras realizada pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) mostra mudanças não-desprezíveis em um curto espaço de tempo (1997 a 2001), "com um número bastante razoável de produtos ganhando e perdendo participação nas vendas de forma rápida e em um período relativamente curto." Cerca de 12% das vendas externas realizadas no ano passado foram de produtos que não faziam parte da pauta em 1997. Na ponta contrária, 6,6% dos produtos vendidos ao Exterior em 1997 deixaram de participar da pauta no ano passado. Em termos de valor, conclui o estudo, as mudanças foram concentradas em uma gama reduzida de produtos, tanto em setores mais tradicionais quanto nos mais sofisticados do ponto de vista tecnológico. Trata-se de uma mudança, mas não necessariamente de um fato positivo, segundo a nota da Funcex divulgada hoje. "Tanto os produtos novos quanto os extintos foram responsáveis por frações reduzidas do valor da pauta nos anos de 2001 e 1997", afirma o estudo, assinado pelos economistas Fernando Ribeiro e Ricardo Markwald. O período 1997-2001 foi escolhido em razão da mudança de classificação de mercadorias, passando em 1996 de Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) para Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Um outro aspecto que chamou a atenção dos economistas foi o perfil das inovações e das evoluções na pauta de exportações. Nessa classe, verificou-se alta concentração em bens de capital, produtos muito dinâmicos no comércio mundial e de alta intensidade tecnológica. Mas, considerando-se o perfil das exportações nessa área, 40% dos valores totais referem-se apenas aos aviões da Embraer. Se esse item fosse retirado, as inovações e evoluções de produtos na pauta continuariam concentrados em produtos básicos, com mercados pouco dinâmicos. Foi também no segmento de bens de capital que o Brasil deixou de exportar a maior parte dos produtos (categoria extintos) , em relação a 1997. Sobretudo por conta da menor competitividade de segmentos específicos da indústria nacional de bens de capital. Mas essas extinções e regressões de bens de capital na pauta foram compensados pela exportação de produtos análogos (aeronaves e equipamentos de informática). Exceto pelo caso dos aviões da Embraer, verificou-se que tanto nas inovações/evoluções quanto nas extinções/regressões, houve concentração maior em produtos de baixo dinamismo no mercado mundial e de baixo conteúdo tecnológico.