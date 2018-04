Estudo mostra estrutura ineficiente de comércio exterior do País Exportar ou morrer, lema adotado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e, embora não em tom tão dramático, também pelos candidatos à Presidência da República, pode ficar mais para a segunda do que para a primeira premissa se o próximo governo não corrigir as graves ineficiências que existem nas centenas de unidades responsáveis pelo comércio exterior do País. Um estudo inédito realizado pela Prospectiva Consultoria Brasileira de Assuntos Internacionais mostra que o Brasil conta hoje com 320 unidades federais ligadas ao setor de comércio exterior com uma dispersão e superposição de atribuições, conflitos de hierarquia, divergência de interesses entre seus membros e uma falta de autoridade superior de dar medo a qualquer pessoa que preze as boas práticas de comércio exterior. ?A estrutura irracional de organização institucional do comércio exterior brasileiro decorre de políticas ?stop and go? que multiplicaram o número de órgãos responsáveis pelo assunto?, diz o estudo, obtido com exclusividade pela Agência Estado. De acordo com a Prospectiva, a cada nova crise que marcava o fim de cada ciclo de investimento estrangeiro ou de endividamento externo, eram incorporados a esse emaranhado de instituições novos órgãos, que, por sua vez, deveriam funcionar segundo lógicas variadas àquelas anteriores, resultando em desconexão e irracionalidade do conjunto das instâncias competentes pelo comércio exterior. O estudo constatou ainda que existem órgão federais com vagas não preenchidas e que nunca foram extintos. Idéias mirabolantes ?Nosso receio é que os candidatos vêm falando de idéias mirabolantes e querendo criar novas estruturas, onde já existem sobreposições de todo tipo?, alerta Ricardo Sennes, diretor executivo da Prospectiva. Dá a impressão, continua o executivo, ?de que eles (os candidatos) estão pensando a exportação como socorro para os problemas financeiros, e não como estratégia para inserir o País no comércio internacional?. Para Sennes, o tema exportação é importante demais para tratá-lo apenas como questão conjuntural. ?Esse surto tem conotação de salvar o gargalo do balanço de pagamentos.? Outro problema identificado no estudo foi a existência de instâncias que não têm nem finalidade e muito menos subordinação especificada. Esse é, por exemplo, o caso da Agência de Promoção de Exportações (Apex). ?Essa agência, criada no âmbito do Sebrae, deveria centrar as suas operações no apoio à pequena e média empresa. Mas o objetivo de sua criação foi de apoiar a implementação de políticas de promoção comercial de exportações, não delimitando sua atuação nessa categoria de empresa?, diz o estudo da Prospectiva. De acordo com os responsáveis pelo documento, o governo tentou acertar essa anomalia de finalidade especificando, na criação da Apex, que empresas de grande porte poderiam ser destinatárias dos recursos da agência, desde que se provasse que as pequenas e médias empresas também seriam beneficiadas. Conflito de interesses Os exemplos de ineficiência, falta de consenso e brigas entre órgãos, porém, não se restringem apenas a unidades do terceiro e quarto escalão. A Prospectiva cita no estudo alguns acontecimentos, como a desautorização pública ao então presidente do Comitê de Gestão da Camex, Roberto Gianetti da Fonseca, pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, quando da discussão em torno da posição que o Brasil deveria dotar sobre as salvaguardas impostas pelos Estados Unidos ao aço. ?Apesar de o comitê estar subordinado à Camex, ele (o comitê) é, por si só, um órgão colegiado do qual faz parte do ministério.? Para a Prospectiva, esse episódio deixou claro não só o conflito de interesses, mas também os atritos hierárquicos que ocorrem dentro da centena de unidades federais ligadas ao comércio exterior. Outro exemplo disso é a atual divergência (pública) sobre os contenciosos da soja entre os ministérios da Fazenda e Relações Exteriores, de um lado, e o Ministério de Agricultura, do outro. ?Isso está provocando sérios prejuízos à capacidade de negociação comercial do Brasil com outros países?, alerta o documento. A Prospectiva lembra ainda que, desde a abertura comercial, no início dos anos 90, nenhuma estratégia eficiente de atuação e estruturação das diferentes áreas de comércio exterior ? promoção, negociação, defesa comercial e conhecimento ? foi implementada na íntegra. ?Isso indica a ineficácia do governo neste assunto, cuja importância é indiscutível e prioritária?, alerta Sennes. Confusão A Prospectiva acredita que as políticas de comércio exterior não deveriam ser confundidas com políticas de desenvolvimento. Isso porque, o sucesso de cada uma repousa em diferentes parâmetros. No caso do comércio exterior, dizem os responsáveis pelo estudo: ?acreditamos que uma política eficiente deve ser desenhada a partir da estrutura internacional do comércio e não da produção interna?. ?O mercado de commodities, por exemplo, tem uma dinâmica competitiva diferente daquela do mercado de bens de alta tecnologia. Por isso, os esforços de promoção de exportações de cada um deveria ter abordagem diferente. De acordo com Sennes, os produtos agrícolas brasileiros enfrentam problemas de acesso aos mercados, que não é o caso dos bens de consumo, cuja maior dificuldade é a promoção comercial. O diretor da Prospectiva acrescenta ainda que os foros internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), Área de Livre Comércio das Américas (Alca), Mercosul e União Européia têm também dinâmicas distintas, e a inserção brasileira em cada um deles deveria seguir lógicas específicas.