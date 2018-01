Estudo mostra maiores ganhos com dividendos Um estudo preparado pela Economática (www.economatica.com) - empresa que fornece dados para o mercado financeiro a respeito de companhias na América Latina e das maiores dos Estados Unidos -, a pedido da Agência Estado, revelou quais foram as 20 empresas que pagaram os maiores dividend yield em 2000. O dividend yield é um índice calculado pela divisão do dividendo pago durante o ano pelo preço da ação no final do período, ou seja, mostra a relação do dividendo pago pela empresa em relação ao valor da ação. Para a preparação desse estudo, a Economática analisou o total de 300 empresas que são acompanhadas pela consultoria. Também foram consideradas apenas a ação mais líquida de cada empresa, ou seja, aquela que apresenta o maior volume de negócios - ordinária, com direito a voto (ON) ou preferencial, sem direito a voto (PN). Veja na tabela abaixo o nome dessas companhias, os setores e os índices. Empresa Setor Dividend yield Eternit ON Cimento 70,3 Albarus ON Auto Peças 47,9 Cofap PN Auto Peças 36,6 Souza Cruz ON Fumo 27,4 Amazonia ON Bancos 24,0 Geradora Paranapanema PN Energia 22,0 Ripasa PN Papel e Celulose 19,9 Paulista Força e Luz ON Energia 18,0 Pettenati PN Textil 17,6 Polialden PN Petro Química 17,6 Fosfertil PN Fertilizante 16,9 Monteiro Aranha ON Holding 16,6 Banrisul PN Bancos 16,4 Belgo Mineira PN Siderurgia 16,4 Renner Participações PN Holding 16,1 Forjas Taurus PN Metalurgia 16,0 CEB PNA Energia 16,0 Cesp PN Energia 15,8 Eletropaulo Metropolitana PN Energia 15,1 Makro ON Comércio 15,0 Veja na seqüência análises de especialistas sobre esses resultados e também quando o pagamento de dividendos é vantajoso para o investidor.