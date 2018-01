Estudo mostra que Brasil é 8ª maior economia do mundo A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou nesta quinta-feira um estudo mostrando que o Brasil já pulou para a oitava posição no ranking das maiores economias do mundo, com a revisão dos números do PIB divulgada na quarta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor do PIB brasileiro em 2005, de acordo com os cálculos da Fazenda, teria atingido U$ 1,804 trilhão, convertendo os reais para dólares com base na chamada técnica da "paridade do poder de compra" (PPP). Esse tipo de técnica é empregada pelo Banco Mundial e outros organismos internacionais para tornar mais realista a comparação dos PIBs de diversos países, considerando não apenas a taxa de câmbio, como também as diferentes condições de demanda, preço e hábitos. Com a simples conversão pelo câmbio, o PIB brasileiro não passa de US$ 882 bilhões, mas, com a ponderação do poder de compra, torna-se duas vezes maior. O exemplo mais popular de aplicação da "paridade do poder de compra" é o índice Big Mac (o sanduíche mais conhecido da rede McDonalds), da revista The Economist. O preço em dólares do Big Mac é diferente em cada país do mundo: é muito mais barato na China do que nos Estados Unidos, por exemplo. Por isso, se essas diferenças de preço forem usadas para ponderar a taxa de câmbio, podemos comparar o PIB dos Estados Unidos com o da China. Não por acaso, o PIB da China pula de US$ 2,228 trilhões para US$ 8,572 trilhões quando usado o critério da paridade do poder de compra, ficando logo abaixo do PIB dos Estados Unidos. Em países onde o custo de vida é mais caro, como Japão e Reino Unido, o uso da PPP tem um efeito contrário, de reduzir o valor do PIB. Estatísticas do Banco Mundial As estatísticas do Banco Mundial, que usam esse critério de conversão, ainda apresentam o Brasil com o nono maior PIB do mundo, atrás da Itália, que tem um PIB de US$ 1,667 trilhão. O Brasil aparece com US$ 1,627 trilhão de PIB em 2005, mas isso antes da mudança de cálculo promovida pelo IBGE, que elevou as estimativas em 10,9%. O Ministério da Fazenda aplicou esse porcentual de ajuste para chegar aos US$ 1,804 trilhão em 2005. Com essa atualização, o PIB brasileiro ficaria próximo do francês, que está em US$ 1,829 trilhão. Para ultrapassar a França no ranking do Banco Mundial, é preciso que os números ainda extra-oficiais de 2006 mostrem o Brasil crescendo pelo menos 1,5% a mais do que a economia francesa. Ranking dos PIBs de acordo com Paridade do Poder de Compra (PPP) 1- Estados Unidos: 12.409.465 2- China: 8.572.666 3- Japão: 3.943.754 4- Índia: 3.815.553 5- Alemanha: 2.417.537 6- Reino Unido: 1.926.809 7- França: 1.829.559 8- Brasil: 1.803.917 (1.627.262 antes da revisão) 8- Itália: 1.667.753 * PIB em milhões de dólares