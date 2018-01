Estudo propõe criação de empresa centralizadora na energia Especialistas envolvidos na elaboração do programa energético do Partido dos Trabalhadores (PT) estão finalizando proposta para a criação de uma grande empresa centralizadora dentro do setor elétrico brasileiro, que incorporaria as atividades do Mercado Atacadista de Energia (MAE) e do Operador Nacional do Sistema (ONS). Encabeçado pelo professor da Universidade de São Paulo (USP), Ildo Sauer, o trabalho propõe aproveitar a estrutura jurídica da Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE), uma estatal criada para negociar a energia das usinas móveis, que originou o seguro-apagão. "Esse será o destino útil para um órgão usado para fazer maldades", destaca Sauer. Segundo ele, a idéia é organizar um pool de operação do sistema elétrico com quatro diretorias distintas: planejamento, operação, desenvolvimento e comercialização. Esta última, de acordo com a proposta, seria responsável por todos os contratos de energia entre geradoras e distribuidoras. Ou seja, a empresa compraria a eletricidade das geradoras e revenderia para as concessionárias a preços bastante atraentes, garante Sauer. Isso valeria tanto para as geradoras estatais como para as privadas que tiverem interesse no sistema proposto. Os novos empreendimentos teriam contratos automáticos com a empresa, pois o programa petista prevê a criação da figura do concessionário de serviço público de geração. Nesse caso, o vencedor de uma licitação será aquele que apresentar proposta de menor tarifa da energia, acabando com ágios dos leilões. Em contrapartida, o investidor terá a garantia de venda da energia por contrato firmado com a CBEE. Segundo o professor, os contratos serão firmados com prazos de dez anos, sendo revisados anualmente. "O mecanismo garantirá a expansão do sistema; hoje o investidor privado não coloca dinheiro no setor porque não tem para quem vender sua energia." O acerto de contas das transações, no entanto, seria feito por uma empresa independente, especializada e dedicada exclusivamente aos serviços de custódia de valores e liquidação de operações, como a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Outras diretorias A Diretoria de Operação, que no modelo absorve a estrutura do atual ONS, deixaria de planejar a expansão da transmissão no médio e longo prazos, o que ficaria a cargo da Diretoria de Planejamento. Por outro lado, teria de propor a ampliação e reforços da rede para o governo. Já a área de planejamento, segundo o trabalho, ficará responsável pela expansão da geração, transmissão, estudos de mercado e estudos ambientais. Esse departamento garantirá que os empreendimentos mais baratos sejam realizados primeiro. Caberia à Diretoria de Desenvolvimento Energético centralizar as contas do setor criadas para incentivar vários programas, como o Programa de Fontes Alternativas (Proinfa), Conta de Consumo de Combustível (CCC), entre outros. Além disso, esse departamento ficaria responsável pela coordenação, análise e incentivo do uso de eletricidade local e conservação de energia. Segurança Segundo Ildo Sauer, o pool de operações do sistema elétrico elimina riscos hidrológicos e de mercado para os empreendedores do setor, que terão mais segurança de investir no sistema elétrico nacional. Ele explica que esse modelo de empresa, ou pool como prefere classificá-lo, vem sendo estudado desde 1995. Mas somente agora existe a chance de ser adotado. O trabalho foi apresentado para alguns bancos nacionais e estrangeiros e, por enquanto, teve boa receptividade, garante. Sauer explica que para delinear o modelo da empresa ele apenas usou as premissas do programa energético do PT, apresentado durante a campanha eleitoral. "É um detalhamento do plano que a população conhece", afirma ele, ressaltando que a alternativa oferecerá ao consumidor final tarifas baixas, além de promover a expansão e afastar possíveis apagões no País. Inicialmente se estudou a possibilidade de incorporar esse pool à Eletrobrás, mas por causa das demais atividades da empresa, a opção ficou distante, embora ainda não esteja completamente descartada. "A CBEE é ideal, mas tem uma péssima imagem por causa do seguro-apagão." Na semana passada, a proposta de criação da empresa foi debatida amplamente entre Sauer, o diretor da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Pinguelli Rosa, e o coordenador da Coppe, Maurício Tolmasquim. Todos participaram da elaboração do programa energético do PT.