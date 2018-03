Estudos para criação da pré-empresa estão adiantados O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, disse nesta quarta-feira que os estudos para a criação da pré-empresa (mecanismo que permitirá se tornar um pequeno empreendedor antes dele se tornar uma microempresa) estão bastante adiantados. "Vai ser um passo decisivo para a legalização das microempresas", disse. Berzoini participou do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, em Brasília, onde assinou um protocolo de intenções com o sindicato da micro e pequena indústria artesanal do Estado de São Paulo para a abertura de mil vagas para jovens dentro do Programa do 1º Emprego. O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, apresentou no fórum os resultados no incremento ao crédito e à produção das pequenas empresas. De acordo com ele, os créditos liberados pelos bancos oficiais no período de janeiro a maio deste ano já superam a R$ 4,4 bilhões, com crescimento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram liberados R$ 2,9 bilhões. ?É um recorde histórico para o setor?, afirmou. De acordo com o ministro, é grande o potencial de crescimento das exportações pelas pequenas e micro empresas. Das quatro milhões de micro e pequenas empresas do País, apenas 9.479 exportam. As micro e pequenas exportaram em 2003 R$ 1,7 bilhão, 30% a mais do que o resultado obtido em 2002.